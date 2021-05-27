СК разъяснил слова Бастрыкина об отказе родителей детей из казанской школы дать денег на охрану

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, говоря об обстоятельствах стрельбы в казанской школе, не делал выводов о виновности родителей учеников. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, ряд СМИ вырвал из контекста слова из речи Бастрыкина на военно-научной конференции. В публикациях появилась только первая часть его выступления, где он озвучил часть разговора с директором, пояснила Петренко.

Бастрыкин процитировал слова руководителя школы о том, что в учебном заведении не было охраны из-за того, что родители отказались платить за нее.

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: „Почему не охраняли школу?“ — „Родители были против“ — „Почему?“ Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал глава СК.

Петренко подчеркнула, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии.

Бойня в казанской гимназии произошла утром 11 мая. Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев. Его жертвами стали девять человек. В отношении подростка возбуждено дело о массовом убийстве. Если молодой человек будет признан вменяемым, ему грозит пожизненный срок.