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    27 мая 2021, 14:46

    СК разъяснил слова Бастрыкина об отказе родителей детей из казанской школы дать денег на охрану

    Ольга Назаркина

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин, говоря об обстоятельствах стрельбы в казанской школе, не делал выводов о виновности родителей учеников. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    СК разъяснил слова Бастрыкина об отказе родителей детей из казанской школы дать денег на охрану

    По ее словам, ряд СМИ вырвал из контекста слова из речи Бастрыкина на военно-научной конференции. В публикациях появилась только первая часть его выступления, где он озвучил часть разговора с директором, пояснила Петренко.

    Бастрыкин процитировал слова руководителя школы о том, что в учебном заведении не было охраны из-за того, что родители отказались платить за нее.

    «Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: „Почему не охраняли школу?“ — „Родители были против“ — „Почему?“ Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались. Охраны не было, хотя договор существовал», — сказал глава СК.

    Петренко подчеркнула, что Бастрыкин не делал выводов о виновности родителей в этой трагедии.

    Бойня в казанской гимназии произошла утром 11 мая. Нападение совершил 19-летний Ильназ Галявиев. Его жертвами стали девять человек. В отношении подростка возбуждено дело о массовом убийстве. Если молодой человек будет признан вменяемым, ему грозит пожизненный срок.