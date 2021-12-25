СК Подмосковья: сотрудники ИВС в Истре не помогали заключенным сбежать

Следователи не получили доказательств умышленного соучастия бывших сотрудников ИВС в Истре к побегу заключенных из изолятора. Об этом заявил глава ГСУ СК РФ по Московской области Александр Стариков.

По его словам, сейчас расследование в отношении экс-сотрудников ИВС фактически завершено. СК пришел к выводу, что доказательств преступного умышленного соучастия нет, уточнил он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было [, нет], мы таких доказательств не получили», — сказал он.

При этом руководитель подмосковного ГСУ СК подчеркнул, что следователи располагает достаточным количеством доказательств халатности бывших сотрудников изолятора по отношению к исполняемым обязанностям.

«Там (в ИВС — прим. ред.) уже приняты какие-то меры к тому, чтобы ситуация, связанная и с нагрузкой, и техническими какими-то моментами, которые могли бы предотвращать все вот эти явления, поменялась», — отметил Стариков.

Ранее в рамках дела о побеге заключенных из ИВС трем экс-полицейским предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия.