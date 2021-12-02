Прокуратура утвердила обвинение против экс-сотрудников ИВС в Истре после побега Мавриди

Обвинительное заключение утвердили в отношении экс-сотрудников ИВС в Истре, откуда в августе сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Против экс-сотрудников изолятора завели дело о превышении должностных полномочий. Согласно версии следствия, с 4 по 6 августа начальник ИВС, дежурный группы режима и его помощник совершили действия, подпадающие под статью 286 УК РФ. Впоследствии 6 августа из ИВС сбежали четверо подсудимых и обвиняемый в убийстве Александр Мавриди.

Дело в отношении бывших сотрудников изолятора после вручения обвинительного заключения направят в Истринский городской суд для рассмотрения по существу. Двух фигурантов отправили под арест, третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в УФСИН Московской области опровергли сообщения о том, что Мавриди, который сейчас содержится в СИЗО, якобы снова готовится к побегу. В начале ноября предполагаемого убийцу «колбасного короля» поместили в карцер за попытку спрятаться от видеонаблюдения.