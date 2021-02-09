СК начал проверку из-за низких зарплат ученых в Новосибирской области

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с информацией о невыплатах зарплат в полном объеме ученым в Новосибирской области. Научные сотрудники в понедельник сообщили о проблемах с выплатами президенту РФ Владимиру Путину.

«Следственными органами СУ СК по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области ранее также начала проверку в связи с появлением информации о невыплатах зарплат в объеме, предусмотренном законодательством.

Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания Совета по науке и образованию сообщила российскому президенту Владимиру Путину, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей, хотя в соответствии с указами главы государства ее размер должен составлять 200% от средней заработный платы по региону. Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову решить вопрос с обеспечением выплат.