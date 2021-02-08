«Где деньги, Зин?» Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах

Президент Владимир Путин поручил главам Министерства науки и высшего образования и Министерства финансов подготовить доклады о выплате зарплат ученым. Главу государства заинтересовал случай из Новосибирска, где ученые получают в три раза меньше, чем положено по расчетам.

Оказалось, что при среднем уровне зарплат в Новосибирске 39 тысяч рублей местные ученые получают за полную ставку 25 тысяч.

«У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону, где деньги, Зин?» — отметил Путин в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Министр финансов Антон Силуанов в ответ заметил, что зарплаты ученым установлены на уровне 210% от средней по регионам. На вопрос, почему тогда научный сотрудник в Новосибирске получает даже меньше среднего, он не ответил.

Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. И не только по Новосибирску, но и по другим регионам Владимир Путин.

Президент также пообещал научной сотруднице, пожаловавшейся на свои доходы, защиту, если ее начнут ущемлять после этого разговора.

8 февраля отмечается День российской науки. К этому событию и приурочено совещание президента.