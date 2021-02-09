Новосибирская прокуратура начала проверку о невыплатах зарплат ученым

В Новосибирской области прокуратура начала проверку из-за невыплат зарплат сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН. Ученые накануне обратились к президенту РФ Владимиру Путину, сообщив о проблемах с выплатами.

Новосибирская прокуратура начала проверку после выхода соответствующего сюжета в СМИ. Речь идет о выполнении трудового законодательства об оплате труда, сообщили в ведомстве ТАСС.

Старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина во время заседания Совета по науке и образованию в понедельник пожаловалась главе государства, что ее зарплата составляет лишь 25 тысяч рублей, хотя в соответствии с майскими указами Путина должна быть в два раза выше средней по региону, то есть находиться на уровне 80 тысяч рублей.

Президент поручил разобраться с ситуацией министру финансов Анатолию Силуанову и министру образования Валерию Фалькову. Путин обратил внимание, что вопрос с обеспечением выплат должен быть решен не только в Новосибирске, но и в других российских регионах.