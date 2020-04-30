Системы выявления антител к 2019-nСоV в Москве будут бесплатными

Системы по определению антител к коронавирусу нового типа будут массово внедрены в ближайшие одну-две недели в столице. Делать их будут бесплатно.

«Сегодня мы работаем с мощными системами, внедряем мощные системы на венозную кровь для того, чтобы по антителам определить — болел человек или нет, болеет или не болеет. Надеюсь, что в течение недели-двух эти системы в массовом порядке будут уже внедрены в Москве», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

От также добавил, что «и система — и объем, и качество — тестирования значительно улучшится», а все «государственные тесты делаются всем бесплатно», и будут оставаться бесплатными.

Мэр города отметил, что первые тесты были испытаны в Москве на врачах. По распоряжению врачей, все медики, работающие в учреждениях Москвы, пройдут экспресс-тестирование на наличие иммунитета к 2019-nCoV.

Ранее сообщалось, что иммунитет к коронавирусу выявили у 20% московских медиков. В то же время, в ВОЗ заявили, что обладатели антител могут снова заразиться COVID-19.