Представитель ВОЗ: обладатели антител могут снова заразиться коронавирусом

Человек с антителами к коронавирусу может повторно заболеть COVID-19. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что наличие антител к инфекции абсолютно не означает, что человек еще раз не заразится коронавирусом. При этом вирус может даже не мутировать, а быть в прежней форме.

«Мы не знаем, насколько антитела, которые развиваются при контакте с вирусом, будут защищать в будущем от инфекции», — приводит слова Вуйнович ТАСС.

Ранее в некоторых странах предложили ввести «иммунные паспорта» с отметкой о наличии антител к коронавирусу. Тогда представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступили против этой инициативы. Они подчеркнули, что такие «паспорта» могут привести к тому, что люди перестанут соблюдать меры предосторожности. Более того, нет доказательств, что люди, которые уже переболели, не могут заразиться коронавирусом снова. Гарантировать отсутствие риска повторного заражения пока невозможно.

Сейчас по всему миру врачи помогают вылечиться от COVID-19 более 3,2 миллиона пациентов. В России насчитывается 106 498 случаев заражения. Вылечились от инфекции 11 619 пациентов, погибли — 1073.