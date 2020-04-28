Иммунитет к коронавирусу выявили у 20% московских медиков

Столичных медиков стали тестировать на антитела к 2019-nCoV. Уже проверили более 3,2 тысячи специалистов. У пятой части из них есть иммунитет к инфекции.

«Первые результаты показали, что 20% из них (врачей — прим. ред.) иммунитет [к коронавирусу] имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент России продлил нерабочие дни до 11 мая. Все ограничения при этом сохранятся. Путин заявил, что только так можно победить пандемию. По его словам, России удалось затормозить распространение нового вируса, но угроза сохраняется.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столичные больницы поставили более 100 тысяч экспресс-тестов на иммунитет к коронавирусу.

За последние сутки в России выявили рекордное число случаев заражения — 6411. Всего в РФ 2019-nCoV подхватили 93 558 жителей. Умерли 867 человек.