Систему здравоохранения Подмосковья признали лучшей в условиях пандемии коронавируса

Российские регионы оценили по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Московскую область признали лучшей по работе системы здравоохранения.

Рейтинг составил Экспертный институт социальных исследований. Его результаты опубликованы на сайте ЭИСИ.

Подмосковье заняло лидирующие позиции по направлению «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения».

Специалисты заметили, что включили в топ-3 те субъекты РФ, где реализованы «наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии». Особое внимание было уделено формированию запаса коечного фонда, необходимого запаса лекарств и созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса.

В исследовании указано, что Одинцовскую районную больницу в Никольском перепрофилировали под ведение больных COVID-19, организовав в ней 200 койко-мест с кислородом. В обычный режим работы это и другие медицинские учреждения региона вернут в три этапа. Первый стартует 8 июня.

Подмосковье позаботилось об организации дополнительных центров диагностики коронавируса и повышении количества и качества проводимых тестов. В первые дни исследований на антитела планировалось до пяти тысяч анализов, а к 15 июня показатель должен достичь 20 тысяч тестов в сутки.

Кроме того, в Московской области сформирован месячный запас средств и индивидуальной защиты медиков. Перепрофилирование предприятия производят антисептики и маски, есть планы на выпуск сенсорных столов, интерактивных панелей и других устройств самообслуживания, которые актуальны в условиях коронавируса.

На втором месте по этому же направлению оказалась Башкирия, а на третьем — Забайкальский край.

В Московской области, по последним данным, 39 723 подтвержденных случая COVID-19. За сутки в регионе выявили 728 инфицированных. С начала эпидемии вылечились 8422 человека, скончались 473.