Подмосковье вошло в топ-5 социально-экономически развитых регионов

Так называемый интегральный рейтинговый балл, по которому и выявляли лучшие регионы, у Подмосковья составил 77,595. Таким образом, этот субъект занял четвертое место. Это означает, что Московская область — один из самых привлекательных для инвесторов и для жизни регионов России.

Рейтинг составляли на основе четырех главных показателей — масштаб экономики, ее эффективность, а также показатели бюджетной и социальной сфер. Лучшее максимально возможное значение рейтингового балла — 100, худшее — 1.

Список лидеров возглавила Москва. Следом идут Санкт-Петербург — самый западный город-миллионник, важный культурный и финансовый центр, а также Ханты-Мансийский автономный округ — крупнейший нефтедобывающий регион. Замыкает топ-5 рейтинга Республика Татарстан — регион, у которого большие объемы сельскохозяйственной продукции.

В десятку еще вошли также ЯНАО, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская и Тюменская области. Согласно рейтингу за 2019-й, в целом экономическое состояние 69 регионов улучшилось по сравнению с 2018 годом.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в 2019 году в экономику Московской области удалось привлечь один триллион рублей инвестиций в основной капитал. Подмосковье занимает второе место в России по объему консолидированного бюджета.