Система оповещения о коронавирусе появится в России

«Хочу особо подчеркнуть, что то, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем не скрывать, а абсолютно открыто рассказывать — рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и, конечно, каких позитивных изменений нам удалось добиться», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра России Михаила Мишустина на оперативном совещании.

Все проблемы, которые связаны с коронавирусом в России, будет решать специальный координационный совет. Ранее во время этого заседания глава Кабмина заявил, что РФ закрывает границу с Белоруссией из-за распространения инфекции.

Первые заразившиеся 2019-nCoV появились в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухане. За два с половиной месяца вирус распространился по всему миру, а эпицентр заболевания переместился из Поднебесной в Европу. От коронавируса уже умерли более 6,5 тысячи человек.