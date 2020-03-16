    16 марта 2020, 11:14

    Система оповещения о коронавирусе появится в России

    Андрей Иванов

    Россияне скоро смогут следить за ситуацией с коронавирусом в режиме реального времени. Обо всех новостях, связанных с пандемией, согражданам будут рассказывать по горячей линии и в соцсетях. Для этого создадут целую систему, пишет ТАСС со ссылкой на слова Мишустина.

    «Хочу особо подчеркнуть, что то, что касается коронавируса и борьбы с его распространением, мы будем не скрывать, а абсолютно открыто рассказывать — рассказывать о том, что происходит, какие прогнозы, с какими трудностями мы сталкиваемся и, конечно, каких позитивных изменений нам удалось добиться», — приводит РИА «Новости» слова премьер-министра России Михаила Мишустина на оперативном совещании.

    Все проблемы, которые связаны с коронавирусом в России, будет решать специальный координационный совет. Ранее во время этого заседания глава Кабмина заявил, что РФ закрывает границу с Белоруссией из-за распространения инфекции.

    Первые заразившиеся 2019-nCoV появились в конце 2019 года в китайском мегаполисе Ухане. За два с половиной месяца вирус распространился по всему миру, а эпицентр заболевания переместился из Поднебесной в Европу. От коронавируса уже умерли более 6,5 тысячи человек.