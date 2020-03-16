МИД Белоруссии изучит все нюансы решения Москвы о закрытии границ

Российские власти заявили о закрытии границы с Белоруссией из-за пандемии коронавируса. МИД республики уже связался с представителями РФ, чтобы досконально изучить все тонкости этой меры.

«В настоящее время полной официальной информацией (о закрытии Россией границы с Белоруссией — прим. ред.) МИД Белоруссии не располагает. В этой связи мы изучаем ситуацию в контакте с российским коллегами», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании заявил, что российско-белорусскую границу временно закроют, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Глава Кабмина добавил, что власти будут делать все возможное, чтобы защитить Россию от вирусной угрозы.

Появившийся в конце 2019 года в Китае 2019-nCoV уже распространился по всему миру. Эпицентр заболевания переместился из КНР в Европу. Всего за два с половиной месяца COVID-19 заболели более 169 тысяч человек. Умерли от вируса более 6,5 тысячи человек. Некоторые страны в целях безопасности уже закрыли свои границы и объявили режим ЧС.