Синоптики рассказали о погоде в июне

В России средняя температура в июне будет около нормы. Но синоптики ожидают и «очаги тепла» в Западной Сибири, северной половине Красноярского края и на Чукотке.

«Очаг жаркой погоды в июне — это Западная Сибирь и северная половина Красноярского края, фактически до границы с Якутией. В Чукотке тоже ожидается жаркий месяц», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, на Европейской территории России среднемесячная температура в июне ожидается около нормы, однако небольшие отклонения от нормы в сторону понижения температуры могут наблюдаться «к Западу от Москвы». При этом синоптик добавил, что речь идет не о холодной погоде.

Вильфанд отметил, что в начале июня на Европейской территории страны будет ощущаться «настоящая арктическая свежесть». Кроме того, он не исключил, что в первом летнем месяце будут несколько «жарких периодов», когда температура «будет выше нормы на 5 — 6 градусов».

Ранее синоптики заявили, что май 2020 года стал самым дождливым за всю историю наблюдений. За месяц сумма накопленных осадков в столице составила 146,9 миллиметра. Это максимальное значение.