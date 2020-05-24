Российскому лету предсказали драматическую смену погоды

Температура может повышаться или понижаться сразу на 10–15 градусов за сутки. Например, с +25 градусов она может опуститься до +10 градусов. Обратный вариант тоже действует: после +20 градусов воздух может резко прогреться до +30 градусов.

Это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток, пояснил синоптик.

«Что характерно как для прошлого, так и для предстоящего лета, это количество зональных переносов воздушных масс — с запада на восток. Поэтому будут волны тепла и холода, блоковые процессы, когда температура может резко повышаться или понижаться», — сказал метеоролог.

В конце июня — июле на юг Красноярского края, в Иркутскую область и Хакасию придут грозы, шквалистый ветер, а уровень рек может подняться.В бассейнах рек Терек и Кубань на Северном Кавказе из-за грозовых ливней вода может подняться в июле и августе.

Ранее синоптики предсказали Московской области экстремальную жару этим летом. Однако в этом таится опасность: из-за сухой и жаркой погоды в Центральной России могут вспыхнуть торфяные пожары. Но пока что, в конце мая, жители Краснодарского края и Адыгеи встречают настоящую зиму.