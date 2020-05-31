Май 2020 года в Москве стал самым дождливым в истории
Как сообщил сайт «Метеовести», за месяц сумма накопленных осадков в столице составила 146,9 миллиметра. Это максимальное значение. Прошлый рекорд принадлежал маю 1993 года. Тогда синоптики зафиксировали 131,7 миллиметра. Окончательные цифры нового рекорда синоптики подведут в конце дня.
Такое обилие дождей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал уникальным явлением. Он напомнил, что половина месячной нормы осадков выпала в столице еще в пятницу. Сильные дожди прошли в столице в ночь на субботу и снова начались в воскресенье. В общей сумме на столицу пролилось 140% от майской нормы осадков.
Такие большие осадки считаются опасным природным явлением, так как нарушают жизнь в городе. Но благодаря прогнозу синоптиков власти успели принять все необходимые меры.