Май 2020 года в Москве стал самым дождливым в истории

Погода не особо радует жителей Москвы. Сильный дождь, который начался в российской столице в ночь на воскресенье, 31 мая, продолжится днем. Синоптики между тем уже заявили, что последний весенний месяц этого года стал самым дождливым за всю историю наблюдений.

Как сообщил сайт «Метеовести», за месяц сумма накопленных осадков в столице составила 146,9 миллиметра. Это максимальное значение. Прошлый рекорд принадлежал маю 1993 года. Тогда синоптики зафиксировали 131,7 миллиметра. Окончательные цифры нового рекорда синоптики подведут в конце дня.

Такое обилие дождей научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал уникальным явлением. Он напомнил, что половина месячной нормы осадков выпала в столице еще в пятницу. Сильные дожди прошли в столице в ночь на субботу и снова начались в воскресенье. В общей сумме на столицу пролилось 140% от майской нормы осадков.

Такие большие осадки считаются опасным природным явлением, так как нарушают жизнь в городе. Но благодаря прогнозу синоптиков власти успели принять все необходимые меры.