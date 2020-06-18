Синоптики предупредили о похолодании на 10 градусов

Антициклон, который принес в Москву аномальную жару, в субботу сместится на запад и погода станет холоднее градусов на десять. В отдельных регионах, по прогнозам синоптиков, будет очень холодно.

«Сейчас происходит нечасто встречающаяся ситуация, когда антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, он смещается не на восток, как обычно, а на запад. Сейчас его ось проходит по земле от Каспийского моря на Скандинавию, через Москву, а в уже в субботу она сместится на запад», — цитирует РИА «Новости» научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Из-за смещения антициклона в европейской части России днем будет до 20 градусов, а ночью температура будет опускаться до +10. Тем не менее, как отметил Вильфанд, такие значения являются нормальными для июня.

В отдельных регионах эти перемещения приведут к очень холодной погоде. Ниже нормы на шесть градусов температура будет в Томской, Омской, Тюменской, Екатеринбургской и Челябинской областях. Ночью прогнозируется до +8 градусов, а днем температура будет еле-еле доходить до +20 градусов.

Сейчас в Москве около 17 градусов выше нуля. В течение дня в столице и области ожидается +32 градуса, но прогнозируются грозы с порывистым ветром.