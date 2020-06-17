МЧС: в центральной России аномальная жара может продлиться до 23 июня

МЧС предупредило, что температура в некоторых центральных регионах страны дойдет до отметки в +35 градусов. Такая жара продлиться до 23 июня.

Издание Lenta.ru приводит данные центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и главных управлений МЧС по областям.

«На юге установился антициклон, определяющий жаркую погоду, а на севере — над Кольском полуостровом — холодный антициклон, который спускается вниз. А между этими холодом и теплом проходит холодный фронт, который у нас вызовет осадки, и со вторника у нас температура снова опуститься до плюс 25 градусов», — объяснил прогноз главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.

Жаркую погоду стоит ожидать не только в Воронежской области, но и Белгородской. В этих двух регионах температура достигнет 35 градусов. В Курской области местное отделение МЧС предупреждает, что уровень пожарной опасности достигнет четвертого класса из-за критически жаркой погоды на улице. А в Липецкой области, кроме того, что воздух прогреется до 30 градусов, жителям стоит ожидать дожди с грозами.

Потерпеть жаркую погоду придется жителям Тульской, Ивановской, Рязанской и Брянской областей. Во всех перечисленных регионах температура днем повысится до +31 градуса, а ночью опустится до +18 градусов.

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся аномальной жары в 30-31 градус. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что такая температура негативно влияет на большинство людей, в связи с чем и нужны предупреждения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, рассказал о повышенной солнечно активности, которая приводит к увеличению ультрафиолетового излучения.