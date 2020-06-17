Похолодание придет в Москву к концу недели

Жара в российской столице спадет уже в это воскресенье. Температура понизиться почти на десять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров опустятся до +18…+23 градусов.

«После +27... +31 градуса — это понижение ощутимое», — заметил он. Его процитировал ТАСС.

Такие изменения связаны с грядущем движением холодного фронта. В преддверии этого в субботу пройдут дожди.

Однако еще несколько дней погода точно будет радовать горожан. Так, 17 июня в Москве ожидается до +31 градуса, в четверг и пятницу обещают +27… +29 градусов, а в субботу — +24… +29. В начале следующей недели будет около +17… +22.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы, метеоролога Татьяны Поздняковой, такая погода ненадолго задержится в российской столице. Вскоре опять придет жара.

Врач-педиатр Евгений Тимаков отметил, что во время жаркой погоды особенно внимательными к своему здоровью должны быть пережившие COVID-19, а также сердечники.

«Высокий риск инсультов, особенно при резких испугах и резких сменах давления. Поэтому нельзя делать резких движений», — отметил он.