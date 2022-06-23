Певец Державин назвал Шатунова символом поколения
Певец Державин назвал умершего Шатунова символом поколения
Бывший солист «Ласкового мая», известный исполнитель Юрий Шатунов был символом поколения для миллионов россиян. Об этом «360» заявил певец Андрей Державин.
Утром 23 июня стало известно о смерти музыканта на 49-м году жизни. Слушателям он запомнился по хитам «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Тающий снег».
«Молодой совсем еще <…> Какие тут слова, горе <…> Жить и жить еще. Харизматичный, талантливый парень, кумир миллионов. В какой-то степени он один из символов поколения», — заявил Державин.
В феврале 2015 года Шатунов получил премию «Звуковая дорожка» за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.
Солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов также назвал Шатунова одним из символов эпохи.
Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Шатунова принесли солистка «Миража» Маргарита Суханкина и эстрадный исполнитель Филипп Киркоров.