Умерший 23 июня известный российский исполнитель Юрий Шатунов был хорошо воспитанным и интеллигентным мужчиной. Об этом «360» сообщила певица группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

«Интеллигентный, хорошо воспитанный, без понтов. Между нами было больше официальное общение. Кроме хорошего, не могу ничего сказать», — сообщила она.

По словам Суханкиной, они не были с Шатуновым закадычными друзьями, поскольку он был достаточно закрытым человеком.

«Не могу сказать, что мы закадычные друзья, на концертах общались. Был закрытый человек, общался дозированно», — добавила она.

О смерти исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» стало известно утром 23 июня. Ему было 48 лет.