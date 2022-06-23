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    23 июня 2022, 11:17

    «Интеллигентный, без понтов». Певица «Миража» — об умершем Шатунове

    Певица «Миража» Суханкина запомнила Юрия Шатунова хорошо воспитанным человеком

    Максим Зинкин, Мария Бокарева

    Умерший 23 июня известный российский исполнитель Юрий Шатунов был хорошо воспитанным и интеллигентным мужчиной. Об этом «360» сообщила певица группы «Мираж» Маргарита Суханкина.

    «Интеллигентный, без понтов». Певица «Миража» — об умершем Шатунове

    «Интеллигентный, хорошо воспитанный, без понтов. Между нами было больше официальное общение. Кроме хорошего, не могу ничего сказать», — сообщила она.

    По словам Суханкиной, они не были с Шатуновым закадычными друзьями, поскольку он был достаточно закрытым человеком.

    «Не могу сказать, что мы закадычные друзья, на концертах общались. Был закрытый человек, общался дозированно», — добавила она.

    О смерти исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» стало известно утром 23 июня. Ему было 48 лет.