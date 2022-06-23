Популярный российский исполнитель Юрий Шатунов олицетворял целую эпоху в отечественной музыке. Об этом «360» сказал солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов.

«Шатунов умер? Да ладно <…> Жалко, это целая эпоха. Это не поп-музыка, а еще эстрада», — сказал он.

Григорьев-Апполонов признался, что не был близко знаком с Шатуновым, но известия о смерти его расстроили.

«Один раз за 25 лет я его видел, поздоровался и все. Он же жил в Германии вроде», — добавил солист «Иванушек».

Ранее свои соболезнования в связи с кончиной Шатунова принесли солистка «Миража» Маргарита Суханкина и эстрадный исполнитель Филипп Киркоров.

Солистка культовых групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина отметила хорошее чувство юмора Шатунова.

О смерти Шатунова на 48-м году жизни стало известно утром 23 июня, эту информацию «360» подтвердил его менеджер. Музыкант известен по выступлениям в составе группы «Ласковый май».