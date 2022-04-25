Силы МЧС из регионов России привлекли в Брянск для тушения пожара на нефтебазе

Расчеты МЧС из Москвы, Смоленской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской и Орловской областей прибыли помочь тушить возгорание на одной из нефтебаз в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

О возгорании объекта на Московском проспекте в Брянске стало известно в ночь на 25 апреля. Жителей прилегающих районов разбудил хлопок, за которым последовало яркое зарево от пожара. Возгорание видно из многих частей города.

Главное управление МЧС по Брянской области сообщило, что при пожаре никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания. Эвакуация жителей ближайших домов в настоящее время не планируется.

Подобное ЧП произошло утром 1 апреля в Белгородской области. После воздушной атаки украинской армии там загорелась нефтебаза. Министерство обороны сообщало, что украинские вертолеты подлетели к объекту на предельно низкой высоте и нанесли ракетный удар. При взрыве пострадали два работника базы, их жизни ничего не угрожает.