МЧС сообщило об отсутствии пострадавших при пожаре на нефтебазе в Брянске

По предварительным данным при пожаре на нефтебазе в Брянске никто не пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Брянской области.

Возгорание на Московском проспекте Фокинского района произошло в ночь на 25 апреля. Местные жители сначала услышали хлопки, затем увидели столбы дыма и огонь на территории нефтебазы. Пожар был таким сильным, что зарево было заметно из разных частей города.

В региональном МЧС сообщили, что на место по повышенному рангу (номеру) пожара выехали пожарно-спасательные расчеты. Причина возгорания устанавливается. Живущих вблизи нефтебазы горожан эвакуировать не планируют.