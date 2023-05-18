Общество 18 мая 2023, 11:21 Силовики задержали троих петербуржцев за призывы к терроризму в Сети Троих человек задержали в Петербурге за призывы к терроризму в Telegram-чатах РИА «Новости»

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Петербургские правоохранители задержали студента СПбПУ, сотрудницу визового центра и 21-летнюю предпринимательницу по подозрению в призывах к террористической деятельности в Сети. Об этом написала «Фонтанка».

По данным издания, дело возбудили осенью прошлого года, но задержали подозреваемых после проведенных 17 мая обысков. Основанием стала переписка в пяти Telegram-чатах, где фигуранты размещали сообщения, содержащие призывы к экстремистским действиям, пропаганду и оправдание терроризма, а также призывы к массовым беспорядкам. Подозреваемых допросили и отпустили под подписку о невыезде.

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Как уточняет «Фонтанка», 21-летняя фигурантка дела уже попадала в поле зрения полиции. Ее задержали после начала спецоперации на массовом митинге. Тогда суд назначил девушке шесть суток административного ареста.

Силовики в Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В конце марта этого года Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму.