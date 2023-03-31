Общество 31 марта 2023, 21:47 Кандидата юридических наук на месяц арестовали за призывы к терроризму Суд в Москве на месяц арестовал кандидата юридических наук Родину за призывы к терроризму Pxhere

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Тверской суд Москвы на месяц арестовал кандидата юридических наук Елену Родину по делу о призывах к терроризму. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Родину обвинили в преступлении по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в сети интернет») УК РФ. Суд заключил ее под стражу до 25 апреля.

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