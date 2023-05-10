Криминал 10 мая 2023, 16:14 Россиянина задержали за призывы к терроризму в интернете Челябинский СК опубликовал видео задержания подозреваемого в призывах к терактам

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Полицейские, следователи и сотрудники управления ФСБ по Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности. Видео с моментом задержания опубликовал региональный главк СК.

Силовики при помощи лома и кувалды выломали дверь в квартиру. Попав в помещение, правоохранители положили подозреваемого на пол и завели руки за спину.

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По версии следствия, задержанный опубликовал в интернете высказывания с призывами к совершению терактов. По данному факту сотрудники ведомства завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. В ходе расследования правоохранители соберут доказательства для предъявления обвинения.