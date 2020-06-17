РПЦ: Путин посетит храм Вооруженных сил 22 июня

РПЦ ожидает визита Владимира Путина в новом храме Вооруженных сил РФ 22 июня. Молебен будет проводить патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Об этом РИА «Новостям» сообщил глава художественного совета по строительству храма, председатель Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

«В День памяти и скорби (22 июня — прим. ред.) Владимир Путин планирует посмотреть храм. Там будет молебен, заупокойная лития, которую возглавит патриарх Кирилл», — сказал Калинин.

Храм вооруженных сил России построили в подмосковном парке «Патриот» всего за два года. Он представляет собой здание высотой в 95 метров. Его вместимость составляет до шести тысяч прихожан. 14 июня в нем состоялась первая Божественная литургия.