Церемония освящения главного храма Вооруженных сил России началась в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал торжественную церемонию освящения главного храма Вооруженных сил России. Мероприятие проходит в подмосковном парке «Патриот».

Трансляцию церемонии ведет телеканал «Звезда». После освящения патриарх совершит первую Божественную литургию.

Накануне церемонии в храм доставили иконы святых покровителей видов и родов ВС страны. Среди икон были лики пророка Илии, апостола Андрея Первозванного и святого князя Александра Невского.

Возведение храма приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с крестом высота сооружения составляет 95 метров, а колокольни — 75. Это число как раз и символизирует количество прошедших лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Высота малого купола 14,18 метра. Бои на войне длились 1418 дней и ночей.

Пока главный храм Вооруженных сил России закрыт для прихожан. Открытие запланировано на 22 июня. На территории комплекса также создали музей «Дорога памяти». Длина галереи составляет 1418 шагов и оформлена десятками миллионов фотографий участников войны.