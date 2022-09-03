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Siemens негде ремонтировать турбины для «Северного потока» — «Газпром»

В «Газпроме» заявили, что Siemens негде ремонтировать турбины «Северного потока»

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Компания Siemens участвует в ремонтных работах турбин для «Северного потока», но устранять неисправности ей негде. Об этом заявили в «Газпроме».

«Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом <... > Только ремонтировать негде», — отметили в холдинге.

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В «Газпроме» уточнили, что компания обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла и готова их устранять.

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Газопровод «Северный поток» не сможет возобновить работу после трехдневной остановки на плановое техобслуживание.

В российской компании отметили, что «Северный поток» невозможно запустить из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В немецкой компании Siemens Energy не считают техническую неполадку причиной для остановки газопровода. Представитель компании Siemens Energy AG заявил, что технических причин для принятия такого решения нет.

Газпром

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