Важное 03 сентября 2022, 11:44 Поделиться Telegram

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Viber «Северный поток» не возобновит работу после трехдневной остановки Операторы: «Северный поток» после техобслуживания не сможет начать работу РИА «Новости»

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Газопровод «Северный поток» не сможет возобновить работу после трехдневной остановки на плановое техобслуживание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию «Газпрома» и данные газотранспортных операторов.

В российской компании отметили, что «Северный поток» невозможно запустить из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В немецкой Siemens Energy не считают техническую неполадку причиной для остановки газопровода.

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Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток» остановили на неопределенный срок. Он не будет работать до устранения всех замечаний. В «Газпроме» пояснили, что во время техобслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая» обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

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Кроме того, специалисты выявили масло в кабельном разъемном соединении присоединительной плиты, которая входит в состав двигателя.

В компании уточнили, что полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

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