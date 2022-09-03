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«Северный поток» не возобновит работу после трехдневной остановки

Операторы: «Северный поток» после техобслуживания не сможет начать работу

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Газопровод «Северный поток» не сможет возобновить работу после трехдневной остановки на плановое техобслуживание. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию «Газпрома» и данные газотранспортных операторов.

В российской компании отметили, что «Северный поток» невозможно запустить из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. В немецкой Siemens Energy не считают техническую неполадку причиной для остановки газопровода.

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Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток» остановили на неопределенный срок. Он не будет работать до устранения всех замечаний. В «Газпроме» пояснили, что во время техобслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая» обнаружили утечку масла с примесью герметизирующего состава.

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Кроме того, специалисты выявили масло в кабельном разъемном соединении присоединительной плиты, которая входит в состав двигателя.

В компании уточнили, что полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Газпром

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