Мир 02 сентября 2022, 23:16 Поделиться Telegram

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Viber Siemens Energy не увидела технических причин для полной остановки «Северного потока» Представитель Siemens Energy: технических причин для остановки «Северного потока» нет РИА «Новости»

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«Газпром» объявил о полной остановке работы «Северного потока». Представитель компании Siemens Energy AG заявил, что технических причин для принятия такого решения нет.

Компания приняла к сведению заявление «Газпрома» об остановке прокачки газа, сообщилТАСС.

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«Как производитель турбин мы можем только констатировать, что такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации. Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», — подчеркнули в Siemens Energy.

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Представитель компании отметил, что речь идет об обычной операции в рамках работ по техническому обслуживанию. Раньше подобные неполадки не приводили к полной остановке газопровода.

«Газпром» сообщил, что работу «Северного потока» остановят на неопределенный срок. Причиной стала утечка масла с примесью герметизирующего состава. Ее обнаружили во время техобслуживания газоперекачивающего агрегата (ГПА) на компрессорной станции «Портовая». Специалисты также нашли масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты в двигателе. В связи с неисправностями «Газпром» получил предостережение Ростехнадзора.

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