Сидящим на самоизоляции москвичам будут помогать на горячей линии поддержки

Жители Москвы, которые должны соблюдать режим самоизоляции, смогут обратиться за помощью на специальную горячую линию. Там можно заказать продукты и лекарства, а также получить психологическую поддержку. Для многих такой режим становится настоящим испытанием.

О возобновлении работы горячей линии сообщила заместитель мэра города Анастасия Ракова. Звонить на нее можно каждый день с 08:00 до 21:00 по телефону +7 495 870-45-09.

«К каждому звонку и обращению наши сотрудники подходят индивидуально, поскольку жителям нужны не только услуги, им нужно почувствовать заботу и внимание», — отметила Ракова.

По ее словам, кроме заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться и по вопросам психологической помощи. Для этого также 24 часа в сутки будет работать телефон неотложной психологической помощи по номеру 051, при звонке с мобильного надо набирать +7 495 051, а также психологический онлайн-чат Don’t panic.

Домашний режим из-за коронавируса ввели для москвичей старше 60 лет с 25 октября этого года по 25 февраля 2022 года. Его смогут не соблюдать те, кто вакцинировался или уже переболел ковидом в последние полгода.