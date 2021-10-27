Длинные выходные несут неожиданные риски. Как пережить долгое общение с семьей и не потолстеть

Совсем скоро в стране начнутся длинные выходные, во время которых лучше оставаться дома и ограничить контакты. Это время можно провести с пользой для себя и всей семьи. Эксперты рассказали, чем занять домочадцев и как не навредить фигуре.

Длинные выходные на носу

В России с 30 октября по 7 ноября будет период нерабочих дней. Роспотребнадзор посоветовал не планировать поездки в это время, по возможности оставаться дома и ограничить контакты с людьми.

Если же невозможно избежать поездки, то необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры: пользоваться масками, антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и избегать скоплений людей. От походов в магазины можно отказаться и предпочесть доставку продуктов.

В Москве и Московской области ранее ввели нерабочие дни с 28 октября по 8 ноября. В этот период прекратят свою работу кафе и рестораны, на время закроются непродовольственные магазины и другие организации.

Пережить выходные с семьей

Многим семьям этот период может даться с трудом. Психолог-консультант, семейный психолог центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова рассказала «360», что семьям стоит продумать план действий для длинных выходных, чтобы взрослые и дети не впадали в отчаяние.

«Нужно придумать что-то такое, что будет переключать мозг детей с их желания сходить в ТЦ или в кино на какие-то простые радости, от которых коронавирус ни в коем образе не появится», — считает Наталья Панфилова.

Специалист посоветовала, например, отвлечься совместным просмотром фильмов и мультфильмов, которые будут интересны взрослым и детям.

«Если говорим про семью, в которой много поколений, то они могут начать лепить пельмени, потому что это длительное и увлекательное занятие. Это такой процесс, который может занять многих членов семьи», — рассказала Панфилова.

Чего точно не надо делать в выходные, так это пускать все на самотек. По мнению Панфиловой, если у старшего поколения нет никаких планов на сегодняшний день, то дети будут спрашивать у родителей, чем они будут сегодня заниматься. А оперативное решение оставит кого-то недовольным. В планирование дня также можно подключать детей, поскольку они могут быть очень креативными.

Не стоит забывать и про развивающие и интеллектуальные игры, которые помогут скоротать время.

«Можно научить детей играть в шахматы или на улице научить кататься на велосипеде», — добавила психолог.

Поддержка для фигуры

На время длинных выходных, не стоит забывать и про здоровый образ жизни. Персональный фитнес-тренер, член Международной ассоциации спортивных наук Ринат Хисямов напомнил, что в такие дни не нужно забывать про зарядку.

Это довольно стандартные упражнения с собственным телом. Уже давно все было придумано: отжимания, приседания, упражнения на пресс. Прекрасной нагрузкой может быть уборка квартиры Ринат Хисямов.

Эксперт уверен, что в домашней обстановке можно создать условия для физической нагрузки, но главное — не использовать время отдыха для поедания большого количества еды. Хисямов добавил, что в это время можно также разобрать свой книжный шкаф. На первый взгляд это обычные действия, но они помогают быть в тонусе.