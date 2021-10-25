Введенные в России нерабочие дни не являются локдауном. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в этот период времени людей вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе, сообщил RT.

«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун», — подчеркнула она в эфире Первого канала.

Также она призвала россиян воздержаться от поездок в эти дни и побыть дома, что не способствовать распространению коронавируса.

Предложение ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в России из-за роста заболеваемости ковидом ранее выдвинула вице-премьер Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею и подписал указ, согласно которому в эти дни у сотрудников, которые не будут работать, должна быть сохранена зарплата.

Сегодня в оперштабе заявили, что в Москве нерабочие дни продлевать после 7 ноября не планируется. В городе уже начали действовать ограничительные меры: 30% сотрудников организаций должны быть переведены на удаленный режим работы, а жители старше 60 лет и имеющие хронические заболевания должны соблюдать изоляцию.