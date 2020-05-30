Штрафы за отказ от вакцинации коснутся профессиональных групп риска. Кто в них входит?

«Штраф в Кодексе об административных правонарушениях (КоаП) предусмотрен только для тех, кто обязан привиться по закону — а это профессиональные группы прежде всего», — заявили в ведомстве.

В перечень входят работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными. Эти сферы деятельности связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. А значит, они требуют обязательного проведения профилактических прививок.

Представителям этих профессий придется оплатить штрафы, только если они приступят к выполнению своих обязанностей без необходимой вакцинации.

Ранее был представлен проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нем упомянули про штрафы за нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Понести ответственность придется за отказ от проведения медицинских осмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания.

Появление второй волны распространения коронавируса будет зависеть от того, разработают ли вакцину от новой инфекции. В случае выпуска медицинского препарата введение серьезных карантинных мер не понадобится.