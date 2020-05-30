Врач рассказал, что нужно, чтобы вторая волна коронавируса не случилась

В случае появления медицинского препарата введение серьезных карантинных мер не понадобится.

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — спрогнозировала Трифонова.

Ранее Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от нового коронавируса. Клинические испытания трех отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 стартуют 29 июня. Кроме того, началась подготовка к массовому производству лекарства. Всего в мире зарегистрировано 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

Власти Москвы допустили, что ограничения в столице останутся до появления вакцины. При этом мэр Сергей Собянин заявил, что самый страшный период город уже преодолел. Поэтому с 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви.