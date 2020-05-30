    30 мая 2020, 10:27

    Врач рассказал, что нужно, чтобы вторая волна коронавируса не случилась

    Алена Макаренко

    Появление второй волны распространения коронавируса будет зависеть от того, появится вакцина от новой инфекции или нет. Об этом заявила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управления делами президента России Екатерина Трифонова, ее процитировало РИА «Новости».
    Врач рассказал, что нужно, чтобы вторая волна коронавируса не случилась

    В случае появления медицинского препарата введение серьезных карантинных мер не понадобится.

    «Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — спрогнозировала Трифонова.

    Ранее Россия предложила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) восемь вакцин от нового коронавируса. Клинические испытания трех отечественных вакцин от вируса SARS-CoV-2 стартуют 29 июня. Кроме того, началась подготовка к массовому производству лекарства. Всего в мире зарегистрировано 124 потенциальных вакцин, 10 из них проходят клинические испытания.

    Власти Москвы допустили, что ограничения в столице останутся до появления вакцины. При этом мэр Сергей Собянин заявил, что самый страшный период город уже преодолел. Поэтому с 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины, автосалоны, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту одежды и обуви.