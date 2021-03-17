Штрафы, техосмотр и тарифы ОСАГО разработают для беспилотников

Первые беспилотные автомобили без инженера-испытателя появятся на улицах крупных городов России в 2021 году. К этому моменту Минтранс должен разработать и принять нормативные акты, определяющие тарифы ОСАГО, периодичность прохождения техосмотра, штрафы для нового вида транспорта, а также определить, кто будет нести ответственность за нарушение правил дорожного движения.

В Минтрансе сообщили, что комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Копия документа оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

Согласно плану, во втором квартале этого года в некоторых городах создадут условия по допуску на дороги беспилотных автомобилей. В каких регионах произойдет тестирование системы, пока не известно.

«Вероятно, в первую очередь это будут территории, где эксперимент проводится наиболее продолжительное время: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан», — рассказали в Минтрансе «Коммерсанту».

Планируется установить новые требования к перевозке пассажиров и грузов, к обязательному наличию ОСАГО, периодичности техосмотра. Также властям нужно будет внести поправки в правила дорожного движения, где до настоящего момента не упоминались беспилотные автомобили. Важно установить порядок расследования ДТП с участием машин без водителей, правила перевозки пассажиров и грузов.

«Вопрос определения ответственности является дискуссионным и требует глубокой проработки. Механизм определения субъекта правонарушения должен быть гибким и учитывать различные аспекты эксплуатации ВАТС», — пояснили в Минтрансе.

Поправки требуется внести и в кодекс об административных правонарушениях.