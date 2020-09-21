Переходим на беспилотный режим. В Москве запустят трамваи без водителей

В Москве запустят первый беспилотный трамвай. Пока в тестовом режиме. Возможно, это начало исторического перехода к беспилотному транспорту, который становится общемировым трендом.

Первый беспилотный трамвай скоро появится в Москве. Модель была разработана компанией «Яндекс». Преимуществ у беспилотного транспорта много: он экологичен, а также, по утверждению властей Москвы, в будущем избавит Москву от пробок и повысит безопасность на дорогах.

Общемировая тенденция

Беспилотный транспорт сейчас испытывается не только в Москве. Во многих городах Китая уже несколько лет тестируют такси и автобусы-беспилотники. Например, в Гуанчжоу любой житель может вызвать роботизированное такси через приложение от компании WeRide. Модель может работать в нескольких режимах: с частичным вмешательством водителя, либо полностью автономно.

В прошлом году в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) появились беспилотные автобусы, которые курсировали по короткому кольцевому маршруту. Правда, первые модели совсем небольшие по размеру и максимальная скорость их составляет лишь 15-20 километров в час.

В Дубае еще в 2017 году испытали первое в мире беспилотное летающее (!) такси, рассчитанное на двух человек и способное развивать скорость аж до 100 километров в час. В этом году похожую модель испытали в Германии.

С весны этого года в пяти городах Европы реализуется программа Future Automated Bus Urban Level Operation System (FABULOS). Автобусы-шаттлы курсируют по улицам Хельсинки, Таллина, норвежской коммуны Есдал, греческого города Ламия и нидерландского Хелмонда. Эти беспилотники управляются дистанционно.

Да и в России в этом году уже были эксперименты с беспилотным транспортом. Недавно беспилотная «Газель» впервые выполнила полноценную работу дальнобойщика, успешно перевезя фрукты и овощи из Владимира в Москву. Перевозка осуществлялась глубокой ночью, и в автомобиле ехал инженер, следивший, чтобы автопилот не потерял управление.

Пока о полном переходе на беспилотный транспорт говорить, разумеется, рано. Но, возможно, в недалеком будущем беспилотный автобус или такси станут неотъемлемым атрибутом транспортной системы.

Безопасность и ликвидация дефицита кадров

О перспективах развития российского беспилотного транспорта «360» поговорил с Павлом Яблоковым, редактором издания «Транспорт в России».

По словам эксперта, ходовая часть будет та же, что и у обычного трамвая. Разница будет только в том, что новая модель будет оснащена программным обеспечением, которое выполняет функции водителя. И эксперименты показали, что программные комплексы делают тот же объем работы, что и обычные водители, но при этом совершают меньше ошибок. Это и понятно: при беспилотном управлении нивелируется человеческий фактор.

Конечно, бывают форс-мажорные ситуации на дороге, непредусмотренные программой. Поэтому без определенного человеческого надзора все равно не обойтись. По крайней мере, в ближайшее время — хотя бы для того, чтобы понять, как эти технологии могут работать. Пока что, по мнению Яблокова, тандем «инструктор — беспилотник» себя вполне оправдывает. Но все будет зависеть от результатов испытаний.

Основным препятствием к развитию могут стать разве что затраты на производство беспилотников. Но тут, по мнению Яблокова, опасаться нечего: затраты на программное обеспечение окажутся гораздо ниже, чем на оплату труда водителя. Собственно, для этого главным образом и вводится беспилотный транспорт.

Беспилотный транспорт нужен для экономии фонда заработной платы. Если технологии позволяют достигнуть такого же качества обслуживания, но без оплаты труда работников, то они имеют перспективы Павел Яблоков редактор издания «Транспорт в России»

Конечно, такой расклад крайне неблагоприятен для водителей общественного транспорта, которые рискуют потерять работу. Но Павел Яблоков заявил, что беспилотный транспорт, напротив, поможет ликвидировать дефицит водительских кадров, который существует уже несколько десятилетий.

Профессия водителя, к сожалению, не настолько престижна, чтобы там были очереди соискателей. К тому же, беспилотный транспорт пока сможет обслуживать только часть маршрутов. На тех маршрутах, где более сложные условия, все равно продолжат работать люди Павел Яблоков редактор издания «Транспорт в России»

Так что процесс перехода на беспилотные технологии будет достаточно плавным, чтобы не привести к социальным проблемам, когда водителям негде работать. И сейчас, по словам эксперта, те водители, которые имеют достаточно компетенций, без работы точно не останутся.