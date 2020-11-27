При сдаче экзамена на права допустили возможность использования беспилотных авто

В ГИБДД рассматривают возможность использования беспилотных автомобилей с сенсорными педалями на экзамене для получения водительских прав.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин в беседе с РИА «Новости».

«Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит, — система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы», — рассказал Шеюхин.

Система беспилотного автомобиля должна быть настроена аналогично программному обеспечению навигатора, отметил заместитель начальника ГУОБДД МВД России. При этом сейчас не идет речи о замене человека-экзаменатора в машине.

Аннулировать результаты экзаменов на водительские права теперь будут по определенному перечню нарушений. Среди них жалоба кандидата и подделка документов. Решение об отмене результатов экзамена будет принимать сотрудник профильного подразделения после проверки. Эти сведения потом занесут в информационную систему Госавтоинспекции.

А вот количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права останется прежним. В МВД решили не добавлять будущим водителям заданий. Их останется 20.