Штормовое предупреждение из-за аномальной жары выпустили в Москве

Из-за аномальной жары в Москве выпустили штормовое предупреждение. В ближайшее время температура в столице превысит 30 градусов.

«В течение ближайшего часа температура повысится до 30-31 градуса, а в Москве при температуре выше 30 градусов, по согласованию с МЧС, выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Причем, по словам Вильфанда, жара сохранится и дальше, так что в течение недели будут еще несколько раз выпускать штормовое предупреждение.

Вильфанд отметил, что аномальный температурный фон установился в Москве со вторника.

Причем в столице еще не рекордные значения. В Волгоградской области в течение недели будет до 37 градусов, а в Астраханской области и Калмыкии — до +40.

По информации Гидрометцентра, в течение дня в Москве около 30 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до +16 градусов. В среду снова будет жарко, до +31, осадков не ожидается. Зато в четверг, несмотря на тепло, будет гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.