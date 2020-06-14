Названы причины опасных погодных явлений в России

Столкновение теплых и холодных воздушных масс спровоцировало ряд опасных погодных явлений в европейской части России в пятницу и субботу.

Об этом агентству РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, после нескольких дней жары с Карского моря и Новой Земли начали приходить холодные воздушные массы. Они резко столкнулись с теплыми массами и спровоцировали «резкое вытеснение теплого воздуха, который начал быстро подниматься вверх по линии фронта».

«Шло образование облаков, верхняя граница которых находилась на высоте около десяти километров», — пояснил метеоролог, добавив, что именно это стало причиной сильных и обильных дождей, подтоплений и сильного ветра с грозой.

Вильфанд также отметил, что холодный воздух смог достигнуть только Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Поэтому на юге сохранялась жара.

В последние дни в некоторых областях России наблюдается резкая смена температур и сильные ветры с грозой.