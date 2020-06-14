    14 июня 2020, 09:41

    Вторую волну тепла пообещали жителям европейской части России

    Дарья Бунякова

    После дождей и сильного ветра в европейскую часть России придет малооблачная погода с жарой. С начала лета это будет вторая волна тепла, которая продлится до 19 июня.
    Вторую волну тепла пообещали жителям европейской части России

    «По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно. С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

    Он отметил, что 15 июня столбики термометров поднимутся до отметки в +23...+25 градусов тепла. На следующий день ожидается от +25 до +30 градусов. Воздух будет дуть с юга, а солнце будет хорошо прогревать землю.

    «Мы переходим в режим жаркой погоды. Температура будет на европейской территории выше нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.

    При этом он добавил, что холодная погода будет двигаться юго-восток. Жителям Поволжья обещают температуру около нормы, а ниже нормы на четыре-пять градусов будет на Урале, в Сибири, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях.

    Ранее синоптики обещали аномально жаркое лето, но июнь принес арктическую свежесть, напоминает «Царьград». Во многих регионах России начало лета стало очень дождливым. В некоторых местах пронеслись ураганы и грозы, которые вырывали деревья и рвали линии электропередачи.