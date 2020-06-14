Вторую волну тепла пообещали жителям европейской части России

После дождей и сильного ветра в европейскую часть России придет малооблачная погода с жарой. С начала лета это будет вторая волна тепла, которая продлится до 19 июня.

«По расчетам, до пятницы будет такая жаркая погода. Очередная волна тепла. Погода жаркая, без осадков, малооблачно. С понедельника антициклон, который установился над Скандинавией, перемещается в Россию и опять возвращается жаркая погода», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд РИА «Новости».

Он отметил, что 15 июня столбики термометров поднимутся до отметки в +23...+25 градусов тепла. На следующий день ожидается от +25 до +30 градусов. Воздух будет дуть с юга, а солнце будет хорошо прогревать землю.

«Мы переходим в режим жаркой погоды. Температура будет на европейской территории выше нормы на четыре-пять градусов», — пояснил Вильфанд.

При этом он добавил, что холодная погода будет двигаться юго-восток. Жителям Поволжья обещают температуру около нормы, а ниже нормы на четыре-пять градусов будет на Урале, в Сибири, а также в Новосибирской, Омской и Томской областях.

Ранее синоптики обещали аномально жаркое лето, но июнь принес арктическую свежесть, напоминает «Царьград». Во многих регионах России начало лета стало очень дождливым. В некоторых местах пронеслись ураганы и грозы, которые вырывали деревья и рвали линии электропередачи.