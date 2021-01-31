Шоу «Дом-2» решили перезапустить в феврале

В феврале реалити-шоу «Дом-2» могут перезапустить. Но количество ведущих и участников остается под вопросом.

«Пока в резерве оставили небольшое число сотрудников проекта. Как и костяк участников. Естественно, что героев могут поменять и обновить», — рассказал Кр.ru бывший менеджер шоу.

По данным издания, в резерве находятся 15 участников. Часть — на площадке. Они живут в домах бесплатно, но продукты покупают за свои деньги. Кроме того, на этой неделе всех попросили не планировать поездки в конце февраля, потому что начнутся съемки.

Вероятно, это будет обновленное шоу «Дома-2». Сначала будет снят пилотный выпуск. И если все пройдет хорошо, будет принято решение о показе. Однако сами участники пока не знают, на каком канале их покажут. Это может быть канал «Суббота» или онлайн-платформа. Дата эфира тоже засекречена.

Шоу было закрыто месяц назад из-за нерентабельности. Первые сокращения начались полгода назад, тогда закрыли две площадки. Телестройка была в эфире более 16 лет.

Ранее генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев рассказал, что шоу не закрывается полностью, а лишь прекращает выходить на ТНТ.