Последний выпуск шоу «Дом-2» вышел на телеканале ТНТ

Заключительный выпуск проекта «Дом-2» показали на ТНТ 31 декабря. Телестройка была в эфире больше 16 лет.

Действующие участники в утреннем выпуске «Дом-2. Lite» покинули основную съемочную локацию, известную как Поляна и Лобное место.

Официальное прощание с проектом прошло в среду, 30 декабря. На проект приехали бывшие яркие участники телешоу. Роман Третьяков, бывший проектный «муж» Ольги Бузовой, пришел в студию впервые после своего ухода. Также попрощаться с телестройкой решили Ольга «Солнце», Дарья Пынзарь, а Виктория Боня вышла на связь со студией по видео. Героев проекта наградили призами в разных номинациях, а в финале выступила бывшая участница, а теперь ведущая шоу Ольга Бузова со своей песней «Танцуй под Бузову».

Глава «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, что холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям, поэтому решили закрыть телестройку.

Ранее генеральный директор «Дом-2» Александр Расторгуев рассказал, что «Дом-2» не закрывается полностью, а лишь прекращает выходить на ТНТ. В СМИ появлялась информацию, что телестройку примет телеканал «Пятница», однако генеральный директор канала Николай Картозия заявил, что не поддерживает эту идею.

Предположительно, шоу «Дом-2» вернется в эфире на другом канале 15 февраля. Проект может обзавестись своим собственным каналом или же переехать с ТНТ на какой-то другой.