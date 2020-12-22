СМИ узнали дату возвращения шоу «Дом-2» на экраны

Несмотря на все слухи о закрытии, шоу «Дом-2» продолжит выходить на экранах после небольшого перерыва, он вернется в эфире на другом канале 15 февраля. Проект может обзавестись своим собственным каналом или же переехать с ТНТ на какой-то другой.

Последний выпуск «Дома-2» на ТНТ выйдет 30 декабря, а уже 15 февраля проект продолжится на другом канале, пишет StarHit со ссылкой на источник.

«Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала „Дом-2“, где жизнь клевых ребят будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу», — рассказал собеседник издания.

Он добавил, что кардинально менять формат шоу не будут. Ведущие и участники останутся прежними. Кроме того, будут сохранены зарплаты на время перерыва съемок, а молодые люди останутся жить на площадке.

«Их Instаgrаm тоже продолжат функционировать и продавать рекламу, правда, с нее сами герои не получают ни копейки — все уходит владельцам „Дома-2“. Неприятный сюрприз получили разве что сотрудники, многие из которых остались без работы перед Новым годом и без каких-либо компенсаций», — заключил источник.

Ранее стало известно о закрытии телепроекта. При этом директор «Дома-2» Александр Расторгуев заявил, что полностью ликвидировать шоу не будут. Позже бывшие участники проекта стали опровергать слухи о закрытии «Дома-2».