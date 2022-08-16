Шойгу заявил о стремлении США втянуть Латинскую Америку в противостояние с РФ и Китаем

США стремятся втянуть Латинскую Америку в противостояние с Россией и Китаем, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, для этого Штаты запускают антироссийские информационные кампании.

По мнению Шойгу, в настоящее время Латинская Америка сталкивается с серьезными вызовами в сфере безопасности из-за США, которые стремятся сдерживать взаимодействие стран региона с неподконтрольным себе полюсом силы, сообщил RT.

«Цель этой политики — втянуть регион в противостояние с Россией и КНР, разрушить традиционные связи, заблокировать новые формы сотрудничества в военной и военнотехнической сферах», — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Министр подчеркнул, что в Латинской Америке запускают антироссийские информационные кампании для того, чтобы скрыть правду о причинах и ходе спецоперации на Украине.

«Напрашиваются аналогии с действиями Великобритании в период конфликта на Мальвинских островах», — заключил глава Минобороны.