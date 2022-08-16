Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине

США стремятся затянуть конфликт на Украине, на это указывает ситуация в республике, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также указал на то, что Штаты занимаются эскалацией напряженности и в других частях мира.

«США пытаются затянуть конфликт на Украине, они же разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке и Латинской Америке», — подчеркнул глава государства в обращении к участникам Московской конференции по безопасности.

По его мнению, западные страны пытаются удержать гегемонию, поэтому реализуют политику сдерживания, подрывают альтернативные пути развития других стран. Все это ради того, чтобы заставить независимые государства подчиниться своей воле, чтобы сохранить доминирование и паразитировать.

«Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект „анти-Россия“, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса», — подчеркнул он.

Путин также обратил внимание, что Запад продолжает накачивать Украину вооружением.