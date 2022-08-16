Шойгу сообщил о конце однополярного мира

Проводимая Россией специальная операция по защите населения Донбасса ознаменовала окончание однополярного мира и доминирования Запада. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на Московской конференции по международной безопасности, написал ТАСС.

«Доминирование США и их союзников осталось в прошлом. Специальная операция ознаменовала окончание однополярного мира. Ни у кого в НАТО нет сомнений, что поставленные цели на Украине будут достигнуты», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что украинские войска получают разведывательные данные от источников в НАТО.

«Деятельность альянса приобрела максимальную антироссийскую направленность, а ситуация в Европе стала хуже, чем в холодную войну», — продолжил Шойгу.

По его словам, НАТО стал развертывать дополнительные воинские формирования на восточном фланге еще до начала специальной операции России на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о намерении США затянуть конфликт на Украине.