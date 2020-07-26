Шойгу поздравил военных с Днем Военно-морского флота

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Праздник отмечается в стране 26 июля.

ВМФ — это гордость страны, отметил Шойгу. Также министр назвал военно-морской флот символом мощи и могущества России.

«Глава военного ведомства выразил благодарность личному составу ВМФ за беззаветную службу и самоотверженный труд, пожелал крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо России!» — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны РФ.

Шойгу также заявил, что личный состав ВМФ достойно продолжает традиции ветеранов, успешно решает поставленные задачи, и вносит весомый вклад в защиту интересов государства.

26 июля на основных базах ВМФ России пройдут парады, в которых будет участвовать рекордное число кораблей. К мероприятию будут привлечены порядка 15 тысяч военных, около 80 самолетов и вертолетов, а также более сотни единиц наземной техники. На главный парад, который состоится в Санкт-Петербурге, приедет президент России Владимир Путин.

Под «Гимн великому городу» композитора Рейнгольда Глиэра после парада в День ВМФ, в ночь с 26 на 27 июля, разведут Дворцовый мост Санкт-Петербурга. В момент торжества переправа будет подсвечена в цветах Андреевского флага.